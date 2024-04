Il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso in Spagna è sceso fino a zero | ma l’Iva ritorna al 21%

(Di lunedì 1 aprile 2024) Una notizia che sembra un pesce d’aprile. Ilsulinallonella giornata odierna. Una conferma – come riporta l’Ansa da Madrid – che arriva dai i dati dell’Operatore deliberico dell’energia (Omie) in cui si vede una curva che scende dopo il massimo registrato nei giorni precedenti. Come spiegato tra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all’aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da diversi giorni colpisce la Penisola iberica. Il valore delloper quanto riguarda il costo ...

