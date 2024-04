Il pianista Mesaglio protagonista del secondo appuntamento dei Concerti dell’Acquario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 3 aprile alle ore 20 l’associazione Maggio della Musica presenta ilcon “I” nel Museo Darwin – Dohrn.questa volta sarà ilSebastiano. Con un palmares di primi posti in importanti concorsi internazionali, il trentaquattrenne artista udinese è uno di quei talenti in grado di dialogare con i grandi del pianoforte, mettendo a confronto stili diversi.. Lo testimonia il programma scelto per l’occasione:eseguirà la Sonata n° 7 in Re Maggiore, op.10 n°3 di Ludwig Van Beethoven, il Capriccio in Mi minore op.47 n.1 di Muzio Clementi e Sette Fantasie per pianoforte op. 116 di Johannes Brahms. Breve guida all’ascolto La Terza Sonata ...