Il petrolio è in rialzo a New York a 83 | 59 dollari

Il prezzo del petrolio è in rialzo questa mattina. Il contratto sul Wti in consegna a maggio sale dello 0,52% a 81,77 dollari al barile mentre quello del Brent guadagna lo 0,34% a 86,38 dollari . (quotidiano)

Azioni Italia: Technogym Massimo Annuale ma Ritraccia, OVS Punta Area 2,55€ - Tehcnogym dopo aver preso la resistenza indicata a 9,90€ in fase di correzione. OVS sui massimi annuali segna +52% in 22 settimane. Obiettivo a 2,60€ ...fxempire

Cosa succede al mercato del petrolio - Prezzo e mercato del petrolio sotto i riflettori: cosa sta succedendo all'oro nero, con quotazioni in rialzo ed esportazioni Usa da recordmoney