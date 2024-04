Il museo di Ovidio a Sulmona? Più di 1 milione di stanziamenti e due inaugurazioni in 8 anni | ma ancora nessuna apertura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) In onore dila sua città natale,, ha dedicato il liceo classico e la biblioteca comunale (entrambi chiusi dal sisma del 2009), il corso principale, perfino un caffè, oltre ad una fabbrica di confetti. Senza contare la statua in piazza XX Settembre, che fa parte del Parco letterario ovidiano. Ci dovrebbe essere anche il, del quale si parla da più di ventitra cambiamenti di nome e soprattutto progetti, interventi strutturali per l’edificio che lo ospita, finanziamenti e presentazioni. Non possono definirsidal momento che manca“qualcosa”. L’idea di unè nata nei primidel Duemila, ma prende ufficialmente forma nel 2017 con la legge che istituisce l’anno ovidiano e le ...