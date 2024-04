Il Moscagate mostra il vero volto dell’Europa e la sua mancata forza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) I servizi segreti cieki, insieme a quelli polacchi, stanno scoprendo il fondo di un barile putrescente. Alcuni europarlamentari venivano pagati da un magnate ucraino amico di Putin per rilasciare interviste filorusse. La presidenza Metsola ne è edotta, e sta provando a verificare lo scandalo di un parlamento ormai alla fine del suo mandato. Non è una sorpresa che alcune forze politiche, presenti in parlamento, avessero un orientamento non favorevole all’Ucraina, e sposassero più o meno palesemente le idee putiniane. Ma una cosa è fare questo per ideologia, per un ribellismo ad un’idea di Europa mercantilistica, lontana dalle tradizioni o sentimenti popolari, un’altra è farlo perché pagati dal Cremlino. Si contesta Davos&Soros e si finisce ad incassare rubli, opportunamente convertiti in euro, quella moneta così contestata come mezzo di finanza europea, ma così ricercata come ...