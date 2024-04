Il messaggio sulla parete della scuola | “Ridate ai bimbi la fantasia No ai cellulari | no ai social” Alcuni protestano | “Imbrattare i muri non va bene”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Unsibillino, scritto a caratteri cubitali sul muro di una, ha acceso un acceso dibattito. "aila. No ai, no ai", recita la scritta, accompagnata da un disegno di un bambino che gioca con un aquilone. L'articolo .

Francia, Cina invii 'messaggio chiaro' a Mosca sull'Ucraina - PECHINO, 01 APR - Il ministro degli Esteri della Francia, Stéphane Séjourné, in visita a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese, Wang Yi, ha dichiarato di aspettarsi che la Cina invii un "m ...ansa

Putin arruola altri 147.000 soldati. Il patriarca Kirill: 'E una guerra santa' - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto per l'arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda tutti ...ansa

Fabrizio Iacorossi (personal trainer di Meloni) gravissimo in ospedale dopo l'incidente. La moglie: «Pregate per noi» - Fabrizio Iacorossi ricoverato in terapia intensiva dopo l'incidente in bici di sabato. La moglie Noemi:«Fabry che ha sempre dato a tutti ora ha bisogno di energie positive» ...roma.corriere