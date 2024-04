Il Lecce rallenta la Roma | 0-0 al Via del Mare

Al Via del Mare Lecce-Roma si chiude senza gol - Lecce (ITALPRESS) - La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la trentesima giornata del campionato ...italpress

Serie A: Bologna inarrestabile, la Roma frena a Lecce - La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Lecce nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. I capitolini soffrono molto l'intraprendenza dei ragazz ...football-magazine

SERIE A - Lecce-Roma 0-0: rallenta la corsa Champions di De Rossi - La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Lecce nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. I capitolini soffrono molto l'intraprendenza dei ragazzi di Gotti nel primo tempo, ma se la cavano rischian ...napolimagazine