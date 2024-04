Il kitesurfer Alessandro Ognibene risucchiato da un elicottero durante l' esibizione Nato | risarcimento di 243mila euro dal ministero

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilriceverà undi 243.000daldella Difesa , in seguito a un incidente avvenuto il 3 ottobre 2018.una pratica di kitesurf sulla costa di Ladispoli,fu coinvolto in un drammatico incidente con unmilitare impegin un'esercitazione, che lo trascinò via a causa del forte spostamento d'aria generato dalle sue...