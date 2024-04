(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilconvoca Tim e. Domani i rappresentanti del gruppo telefonico e quelli del suo primo azionista francese saranno ricevuti a Roma dal comitato golden power per un supplemento di indagine sulla cessione di Netco a Kkr. Il via libera è già arrivato ma, secondo quanto anticipato dai quotidiani, ilvorrebbe capire, in vista dell'assemblea del 23 aprile, quale orientamento avranno i francesi. L'incontro sarà domani nel pomeriggio a palazzo Chigi. L'oggetto dell'incontro sembra però più ampio: sarebbe la verifica delle prescrizioni previste dalla golden power in capo a Telecom ecome principale azionista. Dalle ultime notizie di stampa non sembrerebbe certa la presenza dei rappresentanti francesi alcon il. Mentre per la compagnia telefonica ...

Se c’è un tema su cui questo Governo non si sta spendendo granché è quello delle grandi partite finanziarie. Che non sono soltanto gossip per addetti ai livori (copyright Dagospia) ma temi che ... (affaritaliani)

Se c’è un tema su cui questo governo non si sta spendendo granché è quello delle grandi partite finanziarie. Che non sono soltanto gossip per addetti ai livori (copyright Dagospia) ma temi che ... (affaritaliani)

“Come opposizioni possiamo, come dal primo istante, continuare a mantenere alta l’attenzione su Ilaria Salis . ieri eravamo in 6 parlamentari a Budapest in aula al processo. grande assente il ... (notizie)

Il governo sente Tim e Vivendi. Sul tavolo ancora la Rete - Il governo convoca Tim e Vivendi. Domani i rappresentanti del gruppo telefonico e quelli del suo primo azionista francese saranno ricevuti a Roma dal comitato golden power per un supplemento di indagi ...ansa

Due giorni e 12 appuntamenti in Umbria per Bonaccini - "In questa campagna elettorale - sottolinea la consigliera dem in una nota - esempi di buon governo e di vera energia popolare che ... fino alla Rampini trasporti di Passigano. Un doveroso e sentito ...ansa

De Gregorio: “Ministro Valditara, l’Italia che vuole è cupa, cattiva e triste. Chi è lei per decidere chi è di casa e chi no” - Su La Repubblica, Concita De Gregorio ha espresso un grido d'allarme sulla scuola, in un appello rivolto al Ministro Valditara. Il suo messaggio è carico di rabbia e delusione verso ciò che vede come ...orizzontescuola