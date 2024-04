Il glucomannano aiuta davvero a perdere peso? Cosa c’è da sapere sull’integratore che riduce la fame nervosa e a cosa stare attenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Mai come in questa stagione la parola ‘dieta’ è sulla bocca di tutti. C’è chi approfitta della bella stagione per tornare ad allenarsi e rimettersi in forma, e c’è chi si pone come obiettivo quello di ritrovare la linea prima dell’estate. Non a caso, in questo periodo dell’anno crescono le richieste di integratori che aiutino a tenere sotto controllo il: tra i più popolari c’è il, usato per ridurre il senso di. Premessa: non esiste nessuna pillola magica in grado di farci dimagrire miracolosamente e senza effetti collaterali. Il primo passo è sempre quello di rivolgersi a un nutrizionista e di seguire un regime dietetico che includa un’alimentazione equilibrata ed esercizio fisico. Gli integratori a base di glucammannano possono essere un aiuto in più se inseriti in una vita sana, ma è importante scegliere i ...