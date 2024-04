Il giovane bergamasco Alex Baroni a 9 anni vola sui kart | “Il sogno? Andare al mondiale”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ponteranica. La nuova promessa deiitaliani può arrivare da Bergamo: si chiama, è classe 2015, è di Ponteranica e in pista va veloce. Molto veloce. Nella prima tappa del campionato nazionale Under-10 Rotax Max Challenge Italia, disputata a Jesolo nel weekend del 23 e 24 marzo,ha dato il meglio di sé, riuscendo a vincere sia gara-1, anche grazie alla penalità del primo in classifica, sia gara-2, stavolta senza rivali. Un successo che nasce “in famiglia”: papà Fabrizio gli ha trasmesso sin da piccolo la passione per motori e lo ha messo in pista a 6nel tracciato di Curno, per poi spostarsi su altri tracciati rinomati come Lonato e la nuovissima pista di Franciacorta (sede, tra l’altro, di gare mondiali).corre per i team bergamaschi FooDrivers e Energy ...