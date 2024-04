Il Gcap ha bisogno di un salto in avanti per costruire resilienza Report King’s College

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) In un contesto segnato dal ritorno della guerra in Europa e dalla competizione tra potenze, il Global Combat Air Programme per il jet di sesta generazione è un programma “minilaterale di capacità e tecnologia avanzate”. Esso, infatti, risponde a tre caratteristiche: coinvolge tre Paesi – Italia, Regno Unito e Giappone – con visioni del mondo condivise, fa riferimento a una nozione di capacità sovrana costruita sulla collaborazione e persegue capacità specifiche per un vantaggio operativo. A scriverlo sono Alessio Patalano e Peter Watkins in un’analisi per il Freeman Air and Space Institute delLondon. Il programma sta procedendo. A livello trilaterale, i tre governi hanno dato vita, a dicembre, all’organizzazione per la gestione del programma che prevede lo sviluppo del jet di sesta generazione che dovrebbe entrare in servizio nel 2035 ...