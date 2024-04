Il futuro di Sinner? Il suo coach Cahill non ha dubbi | “Diventerà ancora più forte”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Orgoglioso ed emozionato, ma anche con una certezza benaugurante: “Con il tempopiù”.Darrennon hasu qualeattenda la creatura che ha sgrezzato definitivamente insieme a Simone Vagnozzi. L’ex tennista che cura la crescita di Jannikparla il giorno dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami che ha proiettato l’altoatesino al numero 2 del mondo: “Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui; in questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico ma io sono certo che possa fare ancor meglio”. L’evoluzione è “in corso, con il tempopiù, ...

