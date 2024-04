“Il femminismo non è un brand” di Jennifer Guerra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 aprile 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il, avverte, non è un brand. Non fatevi confondere. Dalle sfumature fucsia che colorano spazi social incorniciati da una grafica smaltata. Dalle frasi a effetto che corrono su Instagram, mietendo cuori e fiamme, o planano sulle Tshirt. Dalle influencer, o creator, che in una notte diventano “attiviste” su TikTok. Da chi sostiene non ci sia più bisogno di riunioni, autocoscienza, studi di genere: tu alzi una bandiera, alzi la voce, sovrapponi il tuo volto o voto a un trend sui social network e sei già parte della sorellanza globale. ...