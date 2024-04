Il ddl cyber arriva in Parlamento I consigli dell’avv Mele su come migliorarlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) La “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” del 2024, presentata aldalla nostra intelligence, pone ancora una volta in evidenza “la centralità del dominio cibernetico quale strumento preferenziale a cui gli attori ostili fanno ricorso per il raggiungimento di obiettivi strategici”. La medesima relazione, inoltre, conferma anchel’attività svolta dalla nostra Intelligence abbia permesso di rilevare quanto il costante interesse degli attori della minaccia sia “crescente nei confronti delle infrastrutture digitali dei soggetti pubblici, con particolare attenzione verso quelle riferibili alle amministrazioni centrali dello Stato e agli istituti e agenzie nazionali” con una percentuale sul totale degli attacchi rilevanti a danno della pubblica amministrazione di ben il 65%. Nel 2022, si è attestata sul 62%. In una ...