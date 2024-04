Il Cagliari riprende l’eurogol di Bonazzoli | Verona punito da un ex

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un eurogol diapre, partita dove poi però appare un ex: Sulemana, che firma l’1-1. In campo dal 72’ anche il prestito Inter Oristanio. PARI DELL’EX – Un punto per(1-1) che muove la classifica ma non le fa staccare la zona retrocessione, dalla quale comunque sono fuori. Comincia meglio i rossoblù, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni con Eldor Shomurodov (a lato) e Gianluca Lapadula (murato). Così l’Hellas passa al primo tiro in porta, alla mezz’ora: cross da destra di Tijjani Noslin e splendida girata di tacco di Federico. Ilprima dell’intervallo ha anche la chance di raddoppiare, ma Michael Folorunsho lanciato in solitaria sul centro-destra è stoppato da Simone Scuffet. A inizio ripresa cross ...

Incredibile beffa finale per il Napoli a Cagliari: vantaggio di Osimhen, ma al 96? Luvumbo pareggia sull’ultima azione. Punto prezioso per i sardi. CALCIO NAPOLI – Cagliari-Napoli -1-1 Incredibile ... (napolipiu)

Cagliari, al via i lavori per il terminal ro-ro - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...telenord

Primavera. Azzurrini in parità. La riprende all’80’ bomber Corona - Empoli e Torino pareggiano 2-2 in un match emozionante al Centro Sportivo di Petroio. El Biache e Corona segnano per l'Empoli, Mendes e Perciun per il Torino.lanazione

Play-In Silver. Scalabroni: "A Cagliari una prova inteligente dell’Attila Junior» - L'Attila Junior di Porto Recanati vince 82-89 contro l'Esperia Cagliari, confermando la leadership nel girone. Scalabroni elogia la squadra per la dedizione e il carattere dimostrati nonostante le dif ...ilrestodelcarlino