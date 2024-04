Il Bologna travolge la Salernitana | è a -2 dalla Juve

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - L'ennesimo scatto verso la Champions League. Ilvince 3-0 contro lagrazie alle reti di Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis rafforzando la quarta posizione in classifica e portandosi a -2 dal terzo posto dellantus. Successo fondamentale per gli uomini di Thiago Motta che alimentano il sogno europeo, nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Frosinone. Notte fonda per i granata, alla ventesima sconfitta in trenta partite giocate: manca ormai l'aritmetica per sancire la definitiva retrocessione. La sfida del Dall'Ara è stata praticamente a senso unico, coi padroni di casa che hanno espresso il solito calcio propositivo: l'assenza di Zirkzee, partitopanchina, non ha rallentato una manovra fluida e di difficile lettura per la squadra di Colantuono. Il gol al 14' confezionato ...