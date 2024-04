Il Bologna strapazza la Salernitana e vede il terzo posto | granata vicini al baratro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAè ufficialmente partita la caccia al: la squadra di Thiago Motta torna a vincere al Dall’Ara dopo il ko con l’Inter nell’ultimo turno casalingo e sale a due lunghezze dalla Juventus. Niente da fare per il fanalino di coda, sempre più vicino alla retrocessione aritmetica, nonostante il quarto tecnico stagionale in panchina. Orsolini stappa la partita, Saelemaekers mette in ghiaccio la contesa già a fine primo tempo e Lykogiannis chiude i conti: i rossoblù continuano nel loro volo e provano a lanciare la fuga, aspettando il risultato della Roma, in campo alle 18 a Lecce. Non fa sconti, la squadra di Thiago Motta, che si presenta senza l’infortunato Beukema (risentimento muscolare agli adduttori), con Lucumi e Calafiori al centro. Ma le sorprese non sono finite: ...