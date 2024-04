Il Bologna ritrova Zirkzee | mezz’ora in campo contro la Salernitana | l’infortunio è alle spalle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Joshuanon ha segnato né servito assist in, ma ha comunque ricevuto gli applausi del pubblico del Dall’Ara. Dopoche l’ha costretto a saltare un paio di partite, l’attaccante olandese è infatti tornato in, dando il proprio contributo alla squadra. Partito dalla panchina, al 64? è entrato al posto di Odgaard ed ha disputato unadi gioco in una partita che non aveva molto da offrire. In attesa di rivedere il vero, ciò che conta è chespe che ilpuò tornare a contare sul proprio numero 9 in questo finale di stagione. SportFace.