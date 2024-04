Il Bologna consolida il quarto posto e si porta a due punti dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ildi Thiago Motta si sbarazza della Salernitana di Colantuono. Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis firmano ilsuccesso nelle ultime cinque partite. La Champions da sogno si trasforma sempre di più in realtà concreta pere potrebbe anche arrivarci da terza classificata in campionato. Adesso Thiago Motta tallona Allegri, è a soli dueJuve, terza in classifica. Una squadra rodata, che gioca a memoria anche senza Zirkzee. Gli esterni sempre pronti ad incidere, sia da titolari chepanchina. Difesa solida con Calafiori che fa tutto: difende, smista, imposta, fa partire l’azione e sventa quasi ogni pericolo. Quando sbaglia c’è Lucumi a coprirgli le spalle. A centrocampo brilla il talento di Ferguson, ogni azione pericolosa passa da lui. Mentre l’ex ...