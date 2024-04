Ida Di Filippo di ‘Casa a prima vista’ | “Voglio lasciare l’agenzia immobiliare e continuare la mia carriera in tv”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) La storia di Ida Diè un viaggio straordinario che l’ha portata dalle tranquille vie di Siano, piccolo comune vicino al Vesuvio, ai riflettori di “Casa avista” su Real Time. Agentea Milano, Ida ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua competenza professionale ma anche per la sua affabilità e carisma. La sua formula vincente? “Il fatto di voler stare sempre a contatto con le persone. In video, poi, rimango esattamente quella che sono nella realtà, senza perdere naturalezza”. La sua capacità di essere spontanea e divertente, unita a un accento che tradisce le sue origini meridionali, l’ha resa popolare, soprattutto tra le donne che rappresentano il 60% dei suoi oltre 140 mila follower su Instagram: “È una sensazione bellissima avere l’affetto di tanta gente. Ma devo dire che io ho avuto ...