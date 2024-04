Iannone FDI | “Con Sangiuliano Italia superpotenza culturale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie al ministroanche nelle festività pasquali l’ha confermato il proprio ruolo di: musei e parchi archeologici aperti e dati significativi sugli ingressi. L’eccezionale incremento di visitatori – Colosseo, Pompei e Uffizi in testa – conferma inequivocabilmente un record senza precedenti, segno che il fondamentale lavoro del ministroha generato un’evidente inversione di rotta, che ha giovato grandemente al nostro patrimonio artistico. Con il Governo Meloni l’Arte e la Cultura hanno riacquistato il vitale ruolo di potente volano per la crescita economica e sociale del Paese. Sono fortunatamente lontani i tempi in cui i turisti trovavano chiusi i nostri musei in occasione delle principali festività. È lapalissiano ...