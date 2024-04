I sicari | la morte del disertore e le cellule fantasma di Putin | nuova minaccia in Ue

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il giovane pilota ucraino ucciso un mese fa in Spagna riapre il sospetto sulle fitte trame che l'intelligence di Mosca ha costruito in Europa

Ecuador, assassinata brutalmente da sicari Brigitte Garcia: era la sindaca più giovane del Paese - Ecuador, assassinata la sindaca Brigitt Garcia, la sindaca più giovane del Paese. Le indagini sono attualmente in corso.tag24

Angel Di Maria minacciato di morte dai narcos in Argentina: l'ultimatum ai genitori del calciatore ex Juventus - Angel Di Maria minacciato di morte in Argentina dai narcos: l'ultimatum ai genitori del calciatore ex Juventus per il suo ritorno al Rosario Central ...notizie.virgilio

"Di Maria, ti ammazziamo la famiglia": terrore a Rosario, minacce di morte - I narcos arrivano alla porta del Fideo, esplodendo colpi di pistola dopo aver lasciato il messaggio minatorio: l'agghiacciante resoconto della polizia ...tuttosport