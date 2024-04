I ricordi si creano rompendo il DNA e riparandolo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Creazione deiattraverso la rottura e la riparazione del DNA Quando si forma una memoria a lungo termine, il DNA delle cellule cerebrali subisce rotture dovute a un’onda di attività elettrica intensa. Uno studio condotto su topi ha rivelato che una risposta infiammatoria entra in gioco per riparare il danno, contribuendo così alla consolidazione della memoria. Un collegamento tra danno al DNA e memoria Il danno al DNA nel cervello è stato precedentemente associato all’apprendimento. Una ricerca condotta nel 2021 aveva già evidenziato la presenza diffusa di rotture del DNA a doppio filamento nel cervello e la loro correlazione L'articolo proviene da News Nosh.

