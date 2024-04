I ricordi perduti dell’infanzia | intervista a Cristina Alberini | la neuroscienziata che studia quello che abbiamo dimenticato

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Si credeva che le memorie dei primi tre anni di vita svanissero per sempre e che l’ippocampo, un organo del cervello fondamentale per la formazione dei, fosse ancora troppo immaturo per svolgere la sua funzione. Poiscoperto che, fin dalle prime fasi della vita,...