I programmi in tv oggi | 1 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di lunedì 1 aprile 2024) Su Rai Uno Volami via, su Canale 5 Terra amara, su Rai Due Stasera tutto é possibile. Guida aiTv della serata del 1Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 1? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Volami via. Thomas, figlio di un medico, ha quasi 30 anni ma è un viziato scansafatiche. Il padre, stufo del figlio, è determinato a responsabilizzarlo e decide di affidargli Marcus, un suo paziente di 12 anni affetto da una grave forma di disabilità. Thomas dovrà occuparsi del ragazzo, altrimenti il padre gli taglierà i viveri. Su Rai 4 ...