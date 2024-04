I nuovi cosmetici deluxe

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il dentifricio e il collutorio diventanodi lusso: l'esclusiva collezione in oro e argento. Dentifricio e collutorio in oro e argento: l’igiene orale si veste di lusso su Donne Magazine.

La sostenibilità dei cosmetici inizia dal packaging - Il passaggio a confezioni e prodotti che non danneggino il pianeta non è un'opzione, ma la regola. Ora i grandi brand stanno accelerando ...ilsecoloxix

Kolmar Korea vince una causa contro il produttore italiano di cosmetici Intercos per furto di tecnologia nell'ambito di prodotti solari - Kolmar Korea (KRX:161890), un'azienda ODM (Original Development Manufacturing) coreana di cosmetici, ha annunciato la vittoria in una causa intentata contro Intercos Korea, la filiale coreana del prod ...channelcity

Physio Natura si porta a 700 centri estetici in Italia e approda a Dubai - Il marchio di cosmesi naturale 100% Made in Puglia ha incrementato di 200 unità in due anni la distribuzione italiana. Fatturato oltre i 3 milioni di euro. Nuovo mercato Dubai. Sviluppi in Nord Africa ...it.fashionnetwork