I colori appariranno diversi durante l’eclissi solare dell’8 aprile Ecco perché

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un’Esperienza Colorata:del 2017 Tracy Gregg, nel 2017, sperimentòtotale del sole in Tennessee, vivendo un’esperienza unica di trasformazione deiintorno a lei.la totalità, il prato verde divenne improvvisamente viola e lavanda, un effetto chiamato Effetto Purkinje. Il Fenomeno dell’Effetto Purkinjeun’EclissiL’Effetto Purkinje è il cambiamento nella percezione del colore causato dalla variazione della luce.un’eclissitotale, i livelli di luce fluttuanti accentuano questo fenomeno, facendo risaltare tonalità come il viola, il blu e il verde, mentre il rosso e l’arancione appaiono scuri e tenui. Prossima Eclissi: L’8L'articolo proviene ...

One UI 6.1 con Galaxy AI da oggi anche su altri smartphone e tablet di Samsung - Come anticipato nelle scorse settimane, Samsung ha annunciato ufficialmente che la nuova interfaccia utente One UI 6.1 con funzionalità Galaxy AI sarà disponibile anche su Galaxy S23, Galaxy S23 FE, G ...hdblog

One UI 6.1 arriva anche sui Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9 - Samsung ha rilasciato l'aggiornamento alla One UI 6.1 anche per i Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 (5G) e Galaxy Tab S9 (Wi-Fi). L' update richiede 3GB di spazi ...evosmart