I 70 giovani talenti della World Youth Orchestra ad Hanoi | in Vietnam | dal 6 al 10 aprile

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Dopo i successi riscossi, sin dal 2001, in tutta l’attività artistico-musicale sviluppata in campo nazionale e internazionale, la Fondazione(WYO) prosegue il suo impegno nella diffusione degli ideali di pace e dialogo tra i popoli attraverso l’arte e la musica con il progetto “Suoni di fratellanza”, in programma quest’anno in. L’obiettivo è promuovere la cooperazione artistico-culturale tra l’Italia e il, sviluppando il linguaggio artistico, musicale e teatrale deie sostenendo la produzione degli artistiiti. Nel corso del 2024, primo dei tre anni di attività previsti nel Sudest asiatico, “Suoni di fratellanza” si svolgerà grazie al sostegnoFondazione CDP e al ...