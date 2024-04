Hockey ghiaccio | l’Italia perde anche contro la Lettonia ai Mondiali Le azzurre lottano per la salvezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Arriva la seconda sconfitta consecutiva per leai Campionatidivisione 1 gruppo B 2024 disufemminile, rassegna in fase di svolgimento a Riga, in. Leinfatti si sono dovute arrendere nuovamente di misura, cedendo il passo alle padrone di casa per 2-3. Un K.O che brucia tantissimo, visto la superiorità sulla carta delle nostre ragazze a livello tecnico. Ma appare evidente quanto la condizione psicologica sia una determinante in questa rassegna iridata. Il primo periodo è una fotocopia dell’incon la Gran Bretagna, dunque con buone trame di gioco che si concludono però con un nulla di fatto. La situazione si sblocca a due minuti dalla fine della seconda sirena con il numero 23 Apsite che, in una transizione, ...