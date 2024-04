«Ho subito 43 interventi chirurgici e tutti dicono che sembro un mostro ma non mi interessa»

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dalia Naeem è una modella irachena che è diventata nota sui social perché è anche conduttrice di varie trasmissioni televisive. Ciò che ha attirato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo è il suo aspetto: la 30enne, infatti, avrebbe fatto ricorso a 43di chirurgia estetica per “aggiustare” quei difetti che non le andavano a genio. Dalia, per il suo aspetto, viene spesso criticata su Instagram ma a lei nonciò che pensano le altre persone. Dalia Naeem sui social Dalia Naeem, in una delle sue apparizioni televisive, ha spiegato come spesso sia vittima di bodyshaming e bullismo da parte degli utenti sui social. Le persone criticano il suo aspetto fisico dopo le 43 operazioni di chirurgia estetica subite: «Gli hater continuano a scrivermi sotto ai post social cheunma a me non ...