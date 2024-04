Highlights e gol Bologna-Salernitana 3-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilcon glie i gol di, match valevole per la trentesima giornata di. La squadra di Thiago Motta continua a vincere e blinda il quarto posto, avvicinando peraltro la Juventus, distante ora solo due punti. Al Dall’Ara è Orsolini ad aprire le danze con una magia, mentre il raddoppio arriva prima dell’intervallo e porta la firma di Saelemaekers. Nel finale, in pieno recupero, arriva anche il tris di Lykogiannis. I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN pic.twitter.com/hLlMtuLJOn — Follow RiDtvo (@ridptvo493) April 1,...