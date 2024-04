Hamilton | «Agli inizi ero l’unico ragazzo nero sul circuito | pensavo che vincere fosse l’unico modo per farsi accettare»

(Di lunedì 1 aprile 2024)si racconta in una lunga intervista a Gq, dove parla del suo ingresso nel mondo della Formula 1 e anche dei suoi interessi al di fuori del motorsport.parte dall’esordio nel mondo delle corse. «Erosule avevo difficoltà a scuola, così la mia principale motivazione è stata quella di essere preso in considerazione: “Se vinco la gara, riceverò l’accettazione e un posto nel mondo”». Poi l’arrivo in Formula 1 «Quando sono entrato in Formula 1 mi sono dovuto preoccupare fin dalla sveglia solo di allenarmi, correre, correre, correre e nient’altro. Non c’è spazio per il resto. Però mi sono reso conto che lavorare e basta non dà la felicità: bisogna trovare un equilibrio nella vita. È stato così che ho scoperto di essere, in ...

Lewis Hamilton non è più soltanto un pilota da molto tempo. Le sue battaglie vanno ben oltre la pista dove una Mercedes sempre in crisi gli impedisce di graffiare come un tempo. È anche per questo ... (ilfoglio)

F1. Alex Caffi: "Se Ferrari vuole vincere deve prendere Newey, magari l'arrivo di Hamilton è un'operazione per convincerlo" - Alex Caffi a 360°C, dalla sua carriera in Formula 1 con la Scuderia Italia, al suo ruolo manageriale in Euro Nascar all'arrivo di Hamilton in Ferrari ...automoto

Nike: Tim Hamilton (ex The North Face) è il nuovo vice president del menswear - Si tratta di Tim Hamilton, conosciuto dAgli addetti ai lavori anche per il suo marchio eponimo creato nel 2007, che gli ha consentito di essere candidato per tre anni Agli "Oscar" americani della moda ...fashionmagazine

Hamilton, una voce per il cessate il fuoco a Gaza - Il pilota è noto per l'impegno verso i temi sociali dell'inclusività, alla vigilia del GP d'Australia rivolge un pensiero al conflitto in Palestina e chiede il cessate il fuoco e ritorno degli ostaggi ...autosprint.corrieredellosport