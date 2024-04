Guenda Goria e Mirko Gancitano | scelto il nome del bebè | ecco come si chiamerà

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 1 aprile 2024)a breve diventeranno genitori per la prima volta, ma già ora non riescono a trattenersi dalla gioia. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoin passato ha infatti sofferto di endometriosi, per questo era convinta che non sarebbe mai riuscita a diventare mamma in modo naturale, oltre ad avere subito un intervento d’urgenza per una gravidanza extrauterina, in cui ha rischiato la vita. Qualche settimana fa la coppia, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, era venuta a conoscenza del sesso del, scoprendo dell’arrivo di un maschio , ma ancora non avevano preso una decisione definitiva in merito alda dare al bimbo. Ora entrambi hanno voluto rendere nota la loro scelta, sempre in Tv e nella stessa trasmissione, a cui ...