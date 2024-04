Google patteggia una class action | dovrà cancellare miliardi di dati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) New York, 1 aprile 2024 –cancelleràdirelativi alle attività dei suoi utenti sul browser Chrome, come parte di un accordo per chiudere una causa in cui era accusata di aver ingannato i consumatori. Nella, presentata nel 2020,era accusata di non aver informato correttamente i clienti sulla raccolta deinella modalità "in incognito", inclusi dettagli sui siti visitati. I dettagli dell’accordo sono stati presentati in un tribunale di San Francisco. In pratica, il colosso di Mountain View ha acconsentito non solo a distruggere iraccolti in modo improprio, ma anche ad aggiornare termini di servizio sulla modalità di navigazione in incognito, compresa l’opzione per gli utenti di disabilitare i cookies ...