Godzilla e Kong | Il Nuovo Impero | il Regista Parla delle scene Senza Dialogo tra i Mostri

(Di lunedì 1 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il MonsterVerse di Warner Bros. è noto per offrire uno spettacolo enorme, con molta azione incentrata su Kaiju. Tuttavia, il più recente capitolo del franchise,: Il, introduce una nuova sfumatura alla serie:lunghe che coinvolgono esclusivamente le creature e non includono alcunndo con CinemaBlend, ilAdam Wingard ha spiegato come sono nati quei momenti particolari e il suo desiderio di portare il pubblico in un viaggio unico attraverso il mondo dei: Il, ilAdam ...

Godzilla e Kong: Il nuovo impero, Godzilla dorme nel Colosseo in un nuovo concept - Godzilla dorme nel Colosseo come un gatto in un nuovo concept art del monster movie Godzilla e Kong: Il nuovo impero ...badtaste

Godzilla e Kong: Godzilla è rosa… per via di Barbie! La spiegazione del regista - Il regista di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, Adam Wingard, spiega le motivazioni del nuovo look di Godzilla in questo capitolo ...bestmovie

Godzilla e Kong: Il nuovo impero, Dan Stevens è pronto per uno spin-off in stile “Crocodile Dundee” - La star di Godzilla e Kong Dan Stevens è favorevole all'idea di uno spin-off con il suo personaggio nei panni di un moderno Crocodile Dundee.badtaste