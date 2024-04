Gli standard e i costi sono elevati | il paradossale caso di Fos | l’azienda di Battipaglia che produce fibra “troppo” di qualità E ora rischia di chiudere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Chiusa per eccesso di. È lasituazione in cui versa da più di cinque mesi laOttica Sud – FOS didel gruppo Prysmian, cheottica ad alto contenuto tecnologico. Il loro prodotto haper il mercato italiano. E così, un’eccellenza tricolore chiude i battenti proprio sotto gli occhi del governo del ‘made in Italy’ reo, secondo i sindacati, di non fare abbastanza per salvaguardare la fabbrica in provincia di Salerno. A rischio 300 lavoratori specializzati (più l’indotto) che dallo scorso ottobrein cassa integrazione ordinaria a zero ore e da aprile saranno in CIGS straordinaria per cessazione attività. “Questa azienda ...