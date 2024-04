Gli occhi Usa sul Cairo Solidarietà a Gaza e soluzione a due Stati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) Investimenti, energia e: di questo ha discusso una delegazione del congresso americano alcon i vertici del governo in un momento complicatissimo della guerra in Medio Oriente, ma al contempo con l’esigenza egiziana di poter contare su nuovi flussi di investimenti per ravvivare l’economia interna. La delegazione era guidata dal presidente della sottocommissione antiterrorismo, applicazione della legge e intelligence, il deputato Repubblicano August Pfluger, e comprendeva membri sia del partito Democratico che di quello Repubblicano. I colloqui Punto di partenza dei colloqui la situazione regionale nella Striscia di, con la posizione egiziana, fortemente rivendicata dal presidente Al-Sisi, concentrata sugli sforzi umanitari per la consegna degli aiuti agli oltre due milioni di palestinesi. Inoltre il presidente egiziano ...