Gite scolastiche | a casa metà degli studenti | i professori non sono disponibili ad accompagnarli I dati

Da oggi 27 marzo e fino al 31 maggio 2024 sono riaperte le domande per richiedere il Bonus gite scolastiche fino a 150 euro . Il MIM ha stanziato 50 milioni di euro per agevolare le studentesse e gli ... (orizzontescuola)

Arte e Gite (ma con l'ombrello). Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano - Aperture straordinarie per i musei civici. Per chi non teme il maltempo caccia al tesoro Una festività all'insegna della tensione e del maltempo. In seguito all'attentato terroristico di Mosca la Pref ...ilgiornale

Svastiche in classe, salta la gita. L’Anpi: “Segnale preoccupante” - Svastiche e immagini di prof modificate, scuola annulla la gita scolastica Di Simboli nazisti sono stati scoperti in una scuola media della Valle d’Aosta. Una svastica disegnata sulla lavagna, ma non ...informazione

Valle D'Aosta, svastiche in una scuola media: annullata la gita - Il fatto è avvenuto nella classe di una scuola media di Saint Vincent. Nessuno degli studenti si è preso la responsabilità di ciò che è accaduto.notizie