Giro delle Fiandre 2024 | tris per Mathieu | bis per Elisa!

(Di lunedì 1 aprile 2024) Confermando la tradizione che lo vuole trionfatore negli anni pari, il campione del mondovan der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 108esima edizione dellungo i 271 chilometri da Anversa a Oude. Il nipote di Raymond Poulidor, giunto solitario dopo una cavalcata di 45 chilometri, ha preceduto sul traguardo di 1’02” il sorprendente vicentino Luca Mozzato (Arkea B&B) con il tedesco Niels Politt (UAE Team Emirates) che ha guadagnato la terza moneta per via del declassamento in volata dell’australiano Michael Matthews (Jayco AlUla). Con questo successo, il terzo per, l’olandese ha raggiunto gli altri plurivincitori della Ronde van Vlaanderen del passato, recente e lontano: i belgi Achille Buisse, Eric Leman, Johan Museeuw e Tom Boonen, l’italiano Fiorenzo Magni e ...

ITZULIA 2024. VINGEGAARD SFIDA EVENEPOEL E ROGLIC, IL VIA CON UNA CRONO. I PARTENTI E LE TAPPE - Sono passati esattamente 100 anni dalla prima edizione del Giro dei Paesi Baschi, oggi ufficialmente Itzulia Basque Country. Nata nel 1924, ha dovuto attraversare quasi 4 decenni di buco a causa della ...tuttobiciweb

Crisi Juve, dubbi su Allegri e il precedente Lippi: Pasquetta con sorpresa - Con la Coppa Italia l’occasione per rimettersi in carreggiata sarà a strettissimo Giro di posta anche se per quello che si è visto in campo negli ultimi mesi non è facile essere ottimisti.tuttosport