Giro delle Fiandre 2024 | Antònio Morgado | una top-5 da record alla Ronde! Cade un primato storico

(Di lunedì 1 aprile 2024) Va in archivio ilcon la vittoria di Mathieu van der Poel: l’olandese era il grande favorito e non è stato da meno alle aspettative, arrivando in solitaria sullotraguardo della. Subito dietro un grande Luca Mozzato, giunto secondo vincendo la volata del gruppetto e riportando l’Italia sul podio di questa Monumento. Unache è passatastoria anche per la top 5 del giovane portoghese: il classe 2004 della UAE Team Emirates a a 20 anni e 63 giorni si è piazzato quinto appena dietro ai compagni di squadra Mikkel Bjerg e Tim Wellens. Si tratta del più giovane corridore ad essersi piazzato nella top 5 di una Classica Monumento da 80 anni a questa parte: bisogna ...

