Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi 1° aprile | percorso | tv | orari | altimetria Subito una prova contro il tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Proseguono le brevi corse a tappe in attesa dell’arrivo dei Grandi Giri: dafino a sabato prossimo è in programma ildei, che annovera nel roster partecipanti di prim’ordine: su tutti si contenderanno la vittoria finale Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, tutti protagonisti che ritroveremo al Tour de France.Si parte forte con una cronometro tutt’altro che morbida con partenza e arrivo a Irun: 10 chilometri all’interno dei quali ci sarà il muro di Calle Fueros dopo pochi metri (100 metri al 10%) e l’ascesa a Olaberria (1,7 km al 5,1%). Gli uomini di classifica hanno il terreno per fare sin dala differenza e darsi battaglia.Guarda ildei...