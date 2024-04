Giro dei Paesi Baschi 2024 | Roglic domina la cronometro d’apertura e manda un chiaro segnale a Evenepoel e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tra i due litiganti il terzo gode, almeno nel prologo di Pasquetta. Ladella 63esima edizione deldeipremia unnte Primoz(BORA – hansgrohe), che lungo le strade di Irun fa la differenza su tutti. Il grande favorito della vigilia, Remco(Soudal Quick-Step) accusa 14? ed è quarto al traguardo, battuto di un secondo anche dal danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e di 7? da un sorprendente Jay Vine (UAE Tram Emirates). Solo quinto posto per il cannibale delle corse a tappe Jonas(Team Visma Lease a Bike), staccato di 19? dallo sloveno. Una giornata in cui era attesa pioggia in terra iberica, arrivata proprio negli ultimi minuti, e quindi le previsioni hanno fatto ...