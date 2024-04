Giro dei Paesi Baschi 2024 | ordine di arrivo e risultati prima tappa | Roglic si afferma nella crono di 10km

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Primozsi aggiudica laed è il primo leader deldei, giunto quest’anno alla 63esima edizione. Il nuovo corridore della Bora-Hansrohe si è aggiudicato lametro individuale di 10 chilometri a Irun. 12’34” il tempo dello sloveno, che ha preceduto di di 7? l’australiano Jay Vine (Uae Team Emirates) e di 10? il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Quarta posizione per Remco Evenepoel a 11? dal vincitore, quindi Jonas Vingegaard a 15? da. In mattinata aveva dato forfait un altro nome atteso, ovvero Tom Pidcock. Il corridore della Ineos-Grenadiers è stato ricoverato in ospedale per accertamenti dopo una caduta durante la ricognizione del percorso. Domani la secondadella corsa basca ...