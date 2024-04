Giro dei Paesi Baschi 2024 | il percorso e dove vederlo in tv e in streaming

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dal 1 al 6 aprile si corre la 63esima edizione deldei. Jonas Vingegaard, il campione danese due volte vincitore del Tour de France (2022, 2023), si presenta ai nastri di partenza da campione in carica. Agguerrita la concorrenza visto che al via della corsa ci saranno anche...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 , breve corsa a tappe che si svolge nella ... (oasport)

Proseguono le brevi corse a tappe in attesa dell’arrivo dei Grandi Giri: da oggi fino a sabato prossimo è in programma il Giro dei Paesi Baschi , che annovera nel roster partecipanti di prim’ordine: ... (oasport)

L’omicidio di Alessandro Caravillani, lo studente finito sulla traiettoria dei Nar - Sono le 10,30 del 5 marzo del 1982 quando un commando dei Nuclei Armati Rivoluzionari ... Il terrorista riesce a rialzarsi nel Giro di pochi istanti, grazie al giubbotto antiproiettile. Il gruppo ...ilcorrieredellacitta

Ecco cosa bisogna fare per prevenire il contagio da VRS e ridurre il rischio di conseguenze gravi o fatali - Le linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale, che colpisce soprattutto i bambini e gli over 65.gazzetta

CANAVESE TERRA DI CICLISMO - Dopo il Giro d'Italia, Ciriè si candida per la partenza della «Gran Piemonte 2024» - La competizione, che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre in Piemonte, si svolgerà quest'anno giovedì 10 ottobre e si snoderà dal Canavese fino all'arrivo, da confermare, a Nizza Monferrato ...quotidianocanavese