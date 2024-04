Giornata mondiale autismo | il mondo e l’Italia si tingono di blu

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 1 aprile 2024) In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico. L`esordio dell`è precoce, solitamente si manifesta tra i 14 e i 28 mesi di età, prevalentemente tra i maschi con un rapporto di 4,4 a 1.È cruciale diagnosticare l'in modo precoce per avviare interventi personalizzati efficaci. Il finanziamento della ricerca riveste un ruolo importante per dare continuità ai percorsi di cura tramite équipe multidisciplinari nonché a garantire l`inclusione scolastica. A tale scopo, la FIA - Fondazione Italiana per l`, fondata nel 2015, si impegna attivamente a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle politiche sanitarie nazionali. Finanzia ...