Gigante-Molleker oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Matteose la vedrà contro Rudolfnel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. L’azzurro nel primo round ha superato in rimonta la wild card di casa Karim Bennani. Il ventitreenne tedesco, invece, numero 177 della classifica mondiale, ha lasciato soltanto quattro giochi al norvegese Viktor Durasovic. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il giovane romano, reduce da un ottimo avvio di stagione sul circuito Challenger, va alla caccia di un risultato positivo per continuare a rincorrere la top cento ma soprattutto per ottenere il pass per il tabellone principale. PROGRAMMA E COPERTURA ...