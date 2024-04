Gianfranco Bonzi scomparso da Milano Sono giorni di angoscia per i parenti del custode di un palazzo in Brera

(Di lunedì 1 aprile 2024)passati ormai novedalla sua scomparsa, novedi dubbi e, 59 anni, manca da casa da sabato 23 marzo. Quel giorno l’uomo,di unin via Borgonuovo a, in pieno centro, è uscito proprio dall’edificio in cui lavora e ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferito dai suoi familiari a Penelope Lombardia, è alto 1,60 metri, pesa 65 chili, è rasato e ha gli occhi verdi. Al momento della scomparsa aveva jeans blu, scarpe sportive e una giacca chiara. Ha lasciato a casa il portafogli con le carte bancomat e il cellulare, mentre avrebbe con sé un trolley chiaro, ma non si sa cosa contenga. Anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" ...

