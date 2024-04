Giancarlo Esposito rivela che “sarebbe un onore” unirsi all’universo cinematografico Marvel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 1 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, noto per i suoi ruoli iconici come Gus Fring in “Breaking Bad” e Moff Gideon in “The Mandalorian”, ha suscitato interesse tra i fan per i suoi potenziali ruoli in un adattamento DC Comics o. Un utente ha suggerito che potrebbe essere perfetto per il ruolo di Ray Palmer, alias Atom, della DC Comics, mentrestesso ha manifestato interesse nei personaggi degli X-Men Charles Xavier e Magneto nell’universo: Il Versatile Attore Che Sogna di Interpretare Professor X o Magneto nell’UniversoDurante una sessione di “Actually Me” di British GQ,ha ammesso di non conoscere bene il ...