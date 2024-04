(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – E' entrata in vigore inlazione parziale dellaper uso personale promossa dal governo di Olaf Scholz, una legge che autorizza il possesso fino a 25 grammi diper uso personale anche in pubblico. Da subito dopo la mezzanotte di ieri alcune centinaia di persone si sono riunite di

Il countdown, la gioia, il fumo e i petardi. Ma non è Capodanno, bensì la mezzanotte dell’1 aprile, quando centinaia di persone si sono radunate di fronte alla Porta di Brandeburgo a Berlino per ... (open.online)

Sarà possibile avere 25 grammi per uso personale anche in pubblico. Nelle case si potranno coltivare fino a tre piantine al massimo E' entrata in vigore in Germania la legalizza zione parziale della ... (sbircialanotizia)

Germania legalizza 'parzialmente' la cannabis: cosa si potrà fare - (Adnkronos) - E' entrata in vigore in Germania la legalizzazione parziale della cannabis per uso personale promossa dal governo di Olaf Scholz, una legge che autorizza il possesso fino a 25 grammi di ...reggiotv

Germania, in vigore la legge che liberalizza la Cannabis - Dopo l'approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. (ANSA) ...ansa

Berlino festeggia la legalizzazione della marijuana in piazza: al via l'uso ricreativo di cannabis in Germania - Da oggi, lunedì 1° aprile, la Germania è il più grande Paese dell’Unione europea a legalizzare l’uso ricreativo della cannabis. Il possesso di marijuana essiccata (fino a un massimo di 25 grammi) è ...notizie.virgilio